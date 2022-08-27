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«Известия»: 75% сделок в странах ЕАЭС проводятся в национальных валютах

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Pixabay

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета заявил, что 75% расчетов в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проводятся в национальной валюте. Об этом пишут «Известия».

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

Как отметил доцент базовой кафедры евразийской экономической интеграции Института права и национальной безопасности РАНХиГС при президенте РФ Сергей Рекеда, к такому показателю страны шли с 2015 года. Тогда доля рубля во взаимных расчетах достигала 68%.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин добавил, что из 74% от общего объема расчетов в нацвалютах доля рубля в 2021 году составляла 71,5%. Однако, по его словам, не стоит ждать полного ухода резервных валют из расчетов между странами ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что Московская биржа расширит список торгуемых валют из стран ЕАЭС.

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