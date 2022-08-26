МИД РФ: санкции Запада до сих пор мешают экспорту российской сельхозпродукции

В МИД России заявили, что санкции Запада «по-прежнему мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В дипведомстве отметили, что большую работу еще предстоит выполнить по реализации меморандума между Россией и ООН по экспорту отечественной сельхозпродукции и удобрений.

«Несмотря на сделанные Вашингтоном и Брюсселем заявления о том, что антироссийские санкции не распространяются на продовольствие и удобрения, до сих пор сохраняются возникшие в результате их введения блокирующие препятствия с проведением банковских расчетов, страхования и транспортировки грузов», —заявили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что власти Норвегии присоединились к седьмому пакету санкций против России, введенных ЕС 21 июля.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в Евросоюзе обсуждают содержание седьмого пакета антироссийских, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.