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В МИД России сообщили, что около 8 млн тонн российских удобрений остаются заблокированными

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Около 8 млн тонн российских удобрений и сырья остаются заблокированными из-за западных санкций на перевалочных терминалах. Сообщение об этом пресс-служба МИД России опубликовала на своем сайте.

«На сегодняшний день из-за западных санкций только на перевалочных терминалах остаются заблокированными 7-8 миллионов тонн удобрений и сырья», — сказали в пресс-службе МИД России.

По оценкам дипломатическом ведомства, этого количества продукции хватит для того, чтобы произвести продовольствия для 100 млн человек.

В пресс-службе МИД России подчеркнули, что ситуация с блокировкой сложилась, несмотря заявления американской и европейской сторон, что антироссийские санкции не распространятся на продовольствие и удобрения. В министерстве отметили, что на сегодняшний день сохраняются возникшие в результате введения санкций блокирующие препятствия с проведением банковских расчетов, страхования и транспортировки грузов.

Ранее 26 августа агентство Bloomberg написало, что дефицит удобрений в Европе усилился после того, как Yara International ASA сократила производство в условиях резкого роста цен на газ, что усилило давление на поставки продовольствия по мере усиления кризиса стоимости жизни.

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