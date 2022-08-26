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Bloomberg написало, что Индия сократит экспорт риса на мировой рынок

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Depositphotos

Крупнейший поставщик риса в мире — Индия — сократит экспорт этой злаковой культуры из-за скачка цен на внутреннем рынке. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на информацию источников.

По словам собеседников издания, правительство Индии обсуждает возможность сокращения вывоза дробленого риса, на зарубежные поставки которого приходится 20% от общего объема экспорта этой культуры.

В 2022 году посевы риса в стране сократились на 8% из-за отсутствия осадков в стране. Муссонные дожди в основных штатах, выращивающих рис — Уттар-Прадеш и Бихар — лили, примерно, на 40% меньше обычного.

Индия экспортирует 40% от мировых продаж риса. Сокращение поставок приведет к еще большему повышению цен на продукты в мире. В 2008 году Индия и Вьетнам запрещали вывозить рис с территории своих стран. Тогда стоимость на этот продукт подскочила выше $1 тысячи за тонну, что более чем вдвое превышает текущий уровень.

В мае в Минсельхозе России предложили ввести запрет на вывоз риса с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

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