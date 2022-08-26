Цена газа в Европе превысила $3 500 за тысячу кубометров впервые с начала марта

Цена газа в Европе превысила $3 500 за 1 тыс. кубометров впервые с 7 марта, передает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Общий рост стоимости газа с начала дня составляет почти 11%.

Отмечается, что рост цены происходит на фоне увеличения стоимости азиатских фьючерсов на поставку газа и в ожидании приостановки поставок по «Северному потоку» на трое суток с 31 августа.

Ранее министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что страна не будет снижать цены на природный газ для импортеров в Евросоюзе.

Осланд также добавил, что Брюссель «20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка». Теперь Норвегия «оставляет возможность компаниям заключать такие контракты, исходя исключительно из экономических интересов».

18 августа стало известно, что ведущие газовые импортеры стран Евросоюза полагают, что для борьбы с энергетическом кризисом Норвегии следует поставлять данное голубое топливо в сообщество по цене ниже рыночной.