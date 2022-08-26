Цена газа в Европе почти достигла $3 400 за 1 тыс. кубометров впервые с марта 2022 года

Биржевая стоимость газа в Европе в ходе торгов 26 августа почти достигла $3 400 за 1 тыс. кубометров впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Общий рост стоимости газа с начала торгового дня превысила 6%. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $3 396,8 за 1 тыс. куб. м.

25 августа сообщалось, что стоимость газа в Европе превысила $3300 за 1 тыс. кубометров, увеличившись почти на 10% с начала торгового дня.

Ранее лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини высказал мнение, что будущее правительство Италии может ввести нормирование потребления газа и света в стране, если цена на топливо не снизится.

На фоне роста цены на газ в Европе, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что грядущая зима может стать для украинцев самой сложной в истории страны.