Чехия созовет срочную встречу министров энергетики ЕС

Председательствующая в ЕС Чехия созовет внеочередную встречу министров энергетики Евросоюза, сообщил премьер-министр страны Петр Фиала в своем Twitter.

«По договоренности с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен мы, как государство — председатель ЕС, в ускоренном порядке созовем заседание Совета министров по вопросам энергетики. На этом заседании будут рассмотрены конкретные чрезвычайные меры по решению энергетической ситуации», — написал он.

Ведущие газовые импортеры стран Евросоюза полагают, что для борьбы с энергетическом кризисом Норвегии следует поставлять данное голубое топливо в сообщество по цене ниже рыночной, сообщала ранее газета Financial Times.

В материале говорится, что руководители компаний Евросоюза, которые импортируют газ из Норвегии, все чаще говорят, что стране «следует согласиться на экспорт газа по сниженной цене».