Путин призвал наладить обслуживание самолетов Sukhoi Superjet

Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором авиакомпании «Аэрофлот» Сергеем Александровским заявил о необходимости налаживания обслуживания самолетов Sukhoi Superjet, пишет РИА «Новости».

«Нужно наладить обслуживание, запчасти, чтобы все это было», — сказал глава государства.

Александровский отметил, что самолеты необходимо не только произвести, но и эффективно эксплуатировать со стороны авиакомпаний, чтобы они «летали качественно».

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер. Вместимость пассажиров составляет 98 человек. Первое воздушное судно этой модели совершило полет в мае 2008 года. Сейчас Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) работает над созданием нового варианта самолета — наиболее импортозамещенного SSJ New.

В первой половине августа агентство Reuters со ссылкой на источники в авиаотрасли написало, что российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запасных частей, которые стали недоступны из-за западных санкций.