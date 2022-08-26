Мэр Лондона предсказал британцам «национальную катастрофу» из-за роста тарифов на свет на 80%

Повышение максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80% может привести жителей Великобритании к национальной катастрофе. Об этом мэр Лондона Садик Хан написал в своем Twitter.

Согласно данным британского энергорегулятора Ofgem, новая максимальная допустимая сумма счетов за энергию с 1 октября 2022 года составит до £3549 в год.

«Сегодняшнее объявление ценового порога подтвердило то, чего многие из нас долго боялись. Несмотря на многочисленные предупреждения, правительство упорно не вмешивалось, и министры должны принять меры сейчас, чтобы кризис стоимости жизни не стал национальной катастрофой», — написал Хан.

26 августа журналисты Daily Mail спрогнозировали топливную бедность 8,5 млн домохозяйств в Великобритании. Ее причиной станет стремительное повышение цен на энергоресурсы британским управлением по рынкам газа и электроэнергии Ofgem. В результате рост стоимости жизни не позволит четверти населения страны оплатить счета этой зимой.

Bloomberg также предрек жителям Великобритании трудности с оплатой тарифов на электроэнергию предстоящей зимой. Помимо резкого повышения счетов ситуацию будет усугублять высокий уровень инфляции в стране.