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Мэр Лондона предсказал британцам «национальную катастрофу» из-за роста тарифов на свет на 80%

Мэр Лондона предрек Британии национальную катастрофу из-за роста цен на энергию на 80%

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Toby Melville/Reuters

Повышение максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80% может привести жителей Великобритании к национальной катастрофе. Об этом мэр Лондона Садик Хан написал в своем Twitter.

Согласно данным британского энергорегулятора Ofgem, новая максимальная допустимая сумма счетов за энергию с 1 октября 2022 года составит до £3549 в год.

«Сегодняшнее объявление ценового порога подтвердило то, чего многие из нас долго боялись. Несмотря на многочисленные предупреждения, правительство упорно не вмешивалось, и министры должны принять меры сейчас, чтобы кризис стоимости жизни не стал национальной катастрофой», — написал Хан.

26 августа журналисты Daily Mail спрогнозировали топливную бедность 8,5 млн домохозяйств в Великобритании. Ее причиной станет стремительное повышение цен на энергоресурсы британским управлением по рынкам газа и электроэнергии Ofgem. В результате рост стоимости жизни не позволит четверти населения страны оплатить счета этой зимой.

Bloomberg также предрек жителям Великобритании трудности с оплатой тарифов на электроэнергию предстоящей зимой. Помимо резкого повышения счетов ситуацию будет усугублять высокий уровень инфляции в стране.

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