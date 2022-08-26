Аналитики предположили, что отток капитала из РФ превысит $200 млрд

Отток капитала из России по итогам текущего года, вероятно, превысит $200 млрд, следует из отчета BCS Global Markets. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом BCS GM отметили, что основной вклад внесут домохозяйства.

Личные переводы россиян за границу с февраля 2022 года составили $14 млрд, отмечается в исследовании.

«В попытке избежать возросших рисков и санкций российские домохозяйства сосредоточились на накоплении сбережений за границей», — следует из отчета.

В результате скачка переводов из России в феврале, когда отток увеличился до $3,5 млрд, контроль за движением капитала приостановил данный процесс.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.