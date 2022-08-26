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Левая партия ФРГ выступила за отказ экспорта электроэнергии из Германии в другие страны ЕС

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Vadim Ghirda/AP

Сопредседатель фракции Левая партия (ЛП) в бундестаге Дитмар Барч считает, что Германии следует отказаться от экспорта электроэнергии в другие государства Евросоюза на фоне увеличения цен на энергоносители и ситуации с газом в стране. Об этом он заявил в интервью газете Augsburger Allgemeine.

«Нам нужен мораторий на экспорт электроэнергии из Германии в другие европейские страны. Гражданам трудно объяснить, почему в этой стране должны применяться требования экономии и взрывающиеся цены, когда электричество одновременно экспортируется в больших количествах», — сказал Барч.

Также он добавил, что «абсурдно, если такие страны, как Франция, сначала откладывают переход к использованию возобновляемых источников энергии, а потребители в этой стране оплачивают счета, в то время как цены на электроэнергию в Германии самые высокие в ЕС».

Кроме того, политик призвал снизить налог на электроэнергию, чтобы превратить ее «из роскоши в общее достояние».

Ранее стало известно, что средняя стоимость электроэнергии на 26 августа в ряде государств Евросоюза превысила отметку в €700 за мВт/ч или вплотную приблизилась к ней. Это максимальные показатели цен на электричество в Европе за всю историю.

23 августа цены на электроэнергию в Германии впервые превысили €700, увеличившись с начала месяца на 25%. Данный показатель примерно в 14 раз превышает среднесезонные цифры за последние пять лет.

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