В американском конгрессе предположили, что новых пакетов помощи Украине не будет

Председатель комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Адам Смит не исключил, что конгресс Соединенных Штатов не станет одобрять пакеты помощи Украине. Об этом сообщает издание Politico.

Речь идет о таких видах помощи, как «ленд-лиз» в размере $40 млрд.

«До конца [2022] года не будет еще одного дополнительного [пакета помощи], но они [конгрессмены] скорректируют <...> резолюцию о продолжении финансирования правительства (США), чтобы обеспечить ряд существующих программ [средствами]», — добавил Смит.

Предполагается, что американский конгресс примет резолюцию о временном финансировании правительства в сентябре.

Временное продление финансирования правительства является мерой, к которой конгресс прибег из-за отсутствия постоянного бюджета на 2022 финансовый год.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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