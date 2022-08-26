Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Российский тренер Данцев назвал минусы и плюсы отъезда легионеров из РПЛ 14:08
Аналитики предположили, что отток капитала из РФ превысит $200 млрд 14:08
В Волгограде супруг получит миллион рублей за смерть жены в родах 14:07
Bloomberg: в Афганистане ввели запрет на криптовалюты 14:04
Сторонник запрета абортов в США арестован за совращение подростка 14:01
ТАСС: российские ПВО в Херсоне сработали второй раз за сутки 13:56
Прилучный признался, что был готов сделать предложение Брутян в первый день... 13:55
Минный тральщик ВМС Финляндии сел на мель в Архипелаговом море 13:54
Глава РПЛ Алаев назвал странным поведение игроков сборной Польши, отказавшихся играть... 13:54
Spiegel: разведка ФРГ подозревает спецслужбы РФ в слежке за обучением военных... 13:53

В американском конгрессе предположили, что новых пакетов помощи Украине не будет

close
100%
Carlos Barria/Reuters

Председатель комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Адам Смит не исключил, что конгресс Соединенных Штатов не станет одобрять пакеты помощи Украине. Об этом сообщает издание Politico.

Речь идет о таких видах помощи, как «ленд-лиз» в размере $40 млрд.

«До конца [2022] года не будет еще одного дополнительного [пакета помощи], но они [конгрессмены] скорректируют <...> резолюцию о продолжении финансирования правительства (США), чтобы обеспечить ряд существующих программ [средствами]», — добавил Смит.

Предполагается, что американский конгресс примет резолюцию о временном финансировании правительства в сентябре.

Временное продление финансирования правительства является мерой, к которой конгресс прибег из-за отсутствия постоянного бюджета на 2022 финансовый год.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть