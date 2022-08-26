Москва заняла предпоследнее место среди крупных городов России по росту цен на жилье

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве с начала 2022 года увеличилась на 5%, до 321,2 тыс. рублей. По темпам роста цен на кв. м. мегаполис занял предпоследнее 15-е место среди российских городов-миллионников, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

По темпам роста столица обошла только Краснодар, где стоимость квадратного метра выросла на 3%, до 129,6 руб. Первое место в рейтинге заняла Казань. С января цена квадратного метра в городе увеличилась почти на треть — на 27%, до 179 тыс. руб. На второй позиции оказался Ростов-на-Дону с ростом на 26%, до 118 тыс. руб. На третьей строчке расположилась Самара (+25%, до 97,5 тыс. руб.).

В топ-5 также вошли Челябинск (+21%, до 83,3 тыс. руб.) и Воронеж (+18%, до 95,4 тыс. руб.). Средняя цена «квадрата» по всем городам-миллионникам с начала 2022 года выросла на 14%, до 134,8 тыс. руб.

24 августа ЦИАН назвал районы Подмосковья с самыми подорожавшими загородными домами. Лидерами рейтинга среди направлений стали Ленинградское и Егорьевское шоссе. По сравнению с показателями августа 2021-го цены там выросли на 31%. Средняя стоимость дома на Ленинградском направлении сейчас составляет 28 млн рублей, на Егорьевском — 17,8 млн рублей.