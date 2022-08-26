GIE: темпы заполнения хранилищ Европы газом упали до минимума с ремонта «Северного потока»

Темпы заполнения газом подземных хранилищ (ПХГ) Европы упали до минимума с предыдущей остановки трубопровода «Северный поток» на ремонт в июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Сейчас в хранилищах находится около 84,3 млрд куб. м газа. Однако темпы заполнения значительно снизились в последние дни, а 24 августа достигли минимума с 21 июля, когда был последний день ремонта газопровода.

Отмечается, что такая динамика может быть связана с резким ростом стоимости газа в Европе. Накануне спотовая цена поднялась выше $3,3 тыс. за 1 тыс. куб м.

На фоне этого более чем в два раза вырос отбор газа из хранилищ — с 25,6 до 57,5 млн куб. м в сутки.

Ранее газета «Известия» сообщала, что цена на газ в ЕС может достичь $4 тыс. в сентябре.

«Северный поток» уйдет в простой с 31 августа по 2 сентября для проведения техобслуживания и планово-предупредительных работ единственного рабочего газоперекачивающего агрегата Trent 60, расположенного на компрессорной станции «Портовая». В июле в течение десяти дней также проходил плановый ремонт трубопровода.