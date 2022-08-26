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«Уралсиб» заинтересовался кредитным портфелем «Ситибанка»

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Банк «Уралсиб» хочет приобрести портфель кредитов россиянам «дочки» американской Citigroup — «Ситибанка». Об этом РБК рассказали два источника на финансовом рынке. На 1 февраля, по данным banki.ru, объем розничного кредитного портфеля Ситибанка составлял 45,96 млрд рублей. С марта российские банки не раскрывают отчетность.

«Уралсиб» рассматривает покупку только розничного кредитного портфеля, а не всего банка», — подчеркнул один из них.
В «Ситибанке» не стали комментировать ситуацию. В «Уралсибе» и Citigroup пока не ответили на запрос РБК.

Ранее в Citigroup официально подтвердили информацию Wall Street Journal о намерении поэтапно свернуть свою деятельности в России. Финансовый конгломерат намерен закрыть свои офисы в России и прекратить обслуживание клиентов до конца третьего квартала (июль — сентябрь). Компания сократит около 2300 сотрудников и 15 филиалов.

Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о планах выхода из потребительского банкинга в России и еще 13 странах.
Опорный банк Citigroup—Citibank – входит в четверку крупнейших банков США.

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