Больше половины геймеров из России стали реже покупать компьютерные игры

Свыше 50% российских геймеров начали куда реже покупать компьютерные игры с февраля текущего года. Об этом сообщает RT.

Объясняется, что основной причиной, обернувшейся падением интереса в виртуальному досугу, стали высокие цены на игры — так ответили 34% респондентов.

Еще столько же участников опроса начали скачивать их с торрент-трекеров.

В то же время 15% участников исследования отказались от покупок из-за отношения разработчиков и издателей к российским игрокам.

В свою очередь 7% россиян пожаловались на низкое качество новых игр. Также 10% не хотят искать обходные пути для совершения покупки.

В данном опросе принял участие 1 231 житель РФ в возрасте от 18 лет.

Ранее Intel предупредила геймеров о проблемах со своими видеокартами Arc.

Также ВЦИОМ выяснил, что почти четверть россиян играют в видеоигры. Чаще всего российские геймеры выбирают для игр компьютеры и смартфоны (44-45%).