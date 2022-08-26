Венгрия разрешила «Росатому» построить два новых энергоблока АЭС «Пакш»

Венгерское управление по ядерной энергетике дало разрешение госкорпорации «Росатом» на строительство 5-го и 6-го энергоблоков АЭС «Пакш». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно документам, разрешение будет действительно в течение десяти лет, а само строительство «Пакш-2» может стартовать в октябре 2022 года.

Венгерская АЭС «Пакш» была построена по проекту СССР и сейчас на станции функционируют четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 общей мощностью порядка 2 ГВт. В 2009 году парламент Венгрии одобрил постройку двух новых блоков станции («Пакш-2» или второй очереди АЭС «Пакш»), однако сроки строительства затянулись.

Российская госкорпорация «Росатом» подписала контракты на достройку АЭС в декабре 2014 г. Стоимость проекта оценивается в сумму около 12,5 млрд евро.

В конце июля главы МИД РФ и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили дополнительные поставки газа и развитие проекта АЭС «Пакш-2».

Позднее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что в ближайшие месяцы ожидается получение лицензии на строительство в Венгрии АЭС «Пакш-2» с участием России.