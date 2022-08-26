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Путин поручил выделять ежегодно по 900 млрд рублей на программу «Строительство»

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Максим Григорьев/Росконгресс

Объем финансирования новой комплексной программы «Строительство» в течение трех ближайших лет должен составить 900 млрд рублей в год. В то же время на федеральную адресную инвестпрограмму в 2026–2027 годах необходимо выделять ежегодно 1 трлн рублей, говорится в перечне поручений президента России Владимира Путина, который он дал правительству по итогам заседания Госсовета.

«Утвердить комплексную программу «Строительство» со сроком реализации пять лет, предусмотрев 900 млрд рублей ежегодно на ее реализацию в 2023–2025 годах, а также 1 трлн рублей ежегодно в 2026 и 2027 годах на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы без учета финансирования государственного оборонного заказа», — сообщается в документе.

Кроме того, Путин обязал правительство выделять из федерального бюджета не менее 50 млрд рублей на завершение строительства или реконструкции незаконченных объектов.

25 августа Путин поручил пересмотреть до 1 октября 2022 года тарифную политику в сфере ЖКХ с учетом задач по модернизации коммунальной инфраструктуры в стране. Он также обязал к 1 декабря разработать и утвердить программу модернизации коммунальной инфраструктуры с возможностью ее продления до 2030 года. Срок поручения — до 15 ноября этого года.

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