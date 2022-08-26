В Госдуме предложили освободить от уплаты взносов ИП без прибыли

Депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить от обязательных взносов индивидуальных предпринимателей (ИП), которые не осуществляют деятельность, но параллельно работают по трудовому договору. Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова оказалась в распоряжении RT.

Парламентарий указал, что ИП по умолчанию обязаны ежегодно уплачивать взносы в фонды обязательного медицинского и пенсионного страхования, а в исключения попадают только несколько категорий граждан.

В то же время есть те, кто зарегистрирован в качестве ИП, однако не осуществляют предпринимательскую деятельность, а работают по трудовому договору. Таким образом, работодатель уплачивает за сотрудника все необходимые взносы, напомнил депутат.

Власов попросил Силуанова оценить целесообразность законодательных изменений и при возможности внести поправки, чтобы освободить таких граждан от фиксированных взносов.

Согласно налоговому кодексу, в 2022 году размер обязательных взносов для индивидуальных предпринимателей, чей доход не превышает 300 тыс. рублей, составляет более 43 тыс. рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому утверждается выделение малому и среднему бизнесу льготных кредитов в размере 3% и 4,5% на инвестиционные цели.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон об антикризисных налоговых мерах в условиях санкций для физических и юридических лиц.