«Известия»: ТЦ Москвы расторгают договоры аренды с владельцем Zara

Крупные торговые центры Москвы отказываются сотрудничать с испанской торговой сетью Inditex (владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ТЦ «Афимолл сити».

«Контракт с ними (Inditex. – «Газета.Ru») мы разорвали досрочно несколько недель назад. У нас достаточно большой лист ожидания на аренду, мы не могли ждать, когда бренды определятся», — заявил собеседник газеты.

Он добавил, что покупатели не хотят видеть в ТЦ закрытые витрины.

Вместе с тем, по словам вице-президента управляющей центром «Афи рус» Цвии Левиева, есть много желающих занять пустующие площади, в том числе бренды из России, Италии, Турции и других стран. Кроме того, некоторые известные сети расширяются, меняют формат и увеличивают ассортимент товаров, добавил Левиев.

По информации одного из брокеров, Inditex убеждает партнеров продлить договоры до марта 2023 года, однако до этого момента компания не будет открывать свои магазины в ТЦ.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что бренд Zara пока не заявлял о намерении вернуться на российский рынок.

В начале марте 2022 года группа компаний Inditex временно приостановила работу магазинов и онлайн-продажи в России «в связи с невозможностью гарантировать продолжение операционной и торговой деятельности в стране».