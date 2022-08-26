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Стоимость электроэнергии в Великобритании с октября вырастет на 80%

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Frank Augstein/AP

Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem) посчитало, что стоимость электроэнергии в Великобритании с 1 октября вырастет почти на 80%, достигнув рекордной суммы в $4,2 тыс. (£3549), об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

В результате размер среднего счета для британских домохозяйств увеличится более чем на £1578 фунтов ($1,86 тыс.) в год по сравнению с нынешним уровнем.

По мнению экспертов, рост цен не прекратится: к апрелю 2023 года они могут достичь £6,5 тыс. ($7,7 тыс.) в год.

При этом в сложившейся ситуации Ofgem обвинил Россию.

«Они медленно и сознательно прекращают поставки газа в Европу, нанося ущерб нашим домашним хозяйствам, предприятиям и экономике в целом. У Ofgem нет другого выбора, кроме как отразить это увеличение затрат в предельной цене», — говорится в сообщении.

С 1 апреля Ofgem повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию с £1400 до £1971 для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. Как заявил глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли, растущие счета за газ и электричество становятся для британцев «вопросом жизни и смерти».

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