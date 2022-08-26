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Турция стала для россиян местом фарма-шопинга

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Depositphotos

Лекарства стали товаром номер один, которые россияне стали вывозить после отдыха в Турции, пишет газета Hurriyet.

По информации издания, первое, что делают россияне после заселения в отели, отправляются за покупками в аптеки. В связи с высоким спросом, заметно выросшим с мая прошлого года, у пятизвездочных отелей в Средиземноморском и Эгейском регионах открываются все новые фармточки. Как уточняет Hurriyet, на популярных у россиян курортах в аптеках работают сотрудники, знающие турецкие аналоги российских лекарств наизусть.

Ситуацию стали называть «фарма-шопингом». По данным СМИ, россияне в основном интересуются болеутоляющими, антидепрессантами и препаратами для диабетиков, а также линзами, цены на которые в Турции в 3 раза ниже.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще летать в Белоруссию за товарами ушедших брендов.

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