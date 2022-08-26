Премьер Мишустин: доля нацвалют в расчетах стран ЕАЭС достигла 75%

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что доля расчетов в национальных валютах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигла 75%. Об этом сообщает ТАСС.

«Активно идет переход на национальные валюты во взаимных расчетах. Этот показатель достиг уже 75%. Призываем коллег к скорейшему внедрению наших собственных международных финансово-расчетных механизмов», — заявил он на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Кроме того, он сообщил, что премьеры стран ЕАЭС приняли соглашение о создании Евразийской перестраховочной компании. По словам Мишустина, она станет новым инструментом содействия бизнесу.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что страны Евразийского экономического союза сократили до 21% использование доллара во взаимных расчетах.

В ЕАЭС помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.