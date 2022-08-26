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«Ъ»: H&M заплатил за 9 месяцев аренды торговых площадей в Москве после заявления об уходе

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Ретейлер H&M оплатил аренду на девять месяцев вперед за магазин в галерее «Актер» на Тверской улице, принадлежащей Государственному нефтяному фонду Азербайджана (SOFAZ). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на fashion-рынке.

В июле H&M объявил об уходе с российского рынка ввиду несогласия с началом специальной военной операции на Украине. Ретейлер закрыл все свои магазины, однако ряд из них окрылись вновь 2 августа для того, чтобы были распроданы остатки товаров.

По данным источника газеты, компания выплатила за аренду магазина на Тверской улице 150 млн рублей. Ретейлеру также пришлось выплатить все штрафы и пени за неведение коммерческой деятельности и несвоевременное открытие магазина в ТЦ «Колумбус» на юге Москвы. Предполагается, что сумма претензий составила порядка 250 млн рублей.

«Ретейлер согласился на это, чтобы иметь возможность возобновить работу магазина в этом торгцентре», — пишет «Ъ».

2 августа первый магазин H&M возобновил работу в ТЦ «Метрополис» в Москве.

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