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В июле объем ввезенных в Россию китайских смартфонов вырос на 77% по сравнению с июнем

Экспорт из Китая в Россию смартфонов достиг докризисных показателей

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Realme

Объем ввезенных из Китая в Россию мобильных телефонов и смартфонов в июле вырос на 77%, до $312 млн (18,2 млрд рублей по среднему курсу ЦБ за тот месяц). Об этом пишет РБК со ссылкой на данные китайской таможни.

«Впервые после начала военной операции показатель приблизился к докризисным. В январе и феврале объемы экспорта были $657,6 млн и $424,9 млн соответственно. В марте показатель упал до $213 млн, а в мае — до $151,4 млн», — отмечается в статье.

Эксперты, опрошенные РБК, связали увеличение поставок со «стабилизацией рынка». Прошел некоторый период ожидания, который брали на себя компании, были решены логистические трудности, уточнили они.

В 2021 году Госдума России закупила несколько сотен смартфонов китайской компании Realme на сумму 4,3 млн рублей. Как следовало из закупочной документации, смартфоны должны поддерживать две SIM-карты и работать в сетях сотовой связи четвертого поколения (4G). Диагональ экрана должна быть не менее 6 дюймов, а объем встроенной памяти — не менее 64 Гб.

Realme — китайский производитель смартфонов, умных часов, наушников и других гаджетов. Штаб-квартира находится в городе Шэньчжэнь, рядом с Гонконгом.

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