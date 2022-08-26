Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Врач объяснила, кому нельзя есть молоко и печенье на ночь 07:55
Мамиашвили об отстранении российских борцов: даже Гитлер допустил всех на Олимпиаду 07:45
Бывший советник Буша раскритиковал слова Байдена... 07:45
Миллиардер Авдолян создаст третью крупнейшую в России угольную компанию 07:43
Большой театр отменил премьеру опер Александра Молочникова после запроса ГРАД 07:41
В Москве в пятницу ожидается до +33°С 07:41
Нефтяник Эберхарт заявил о большей близости Саудовской Аравии России, чем США 07:28
Экс-капитан «Ростова» Гацкан уверен в победе над ЦСКА в 7-м туре РПЛ 07:27
Блогерша Жужа заявила, что Хаматова выступит со спектаклем в Киеве 07:26
Зюганов обвинил США в «ядерном шантаже» 07:25

ЦРУ стало проявлять интерес к недвижимости россиян в Турции

close
100%
Depositphotos

Представители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США стали проявлять интерес к недвижимости, покупаемой россиянами в Турции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное издание.

По данным источников турецкой прессы, резидент ЦРУ в Турции на встречах с представителями местных строительных компаний «открыто угрожал» им в связи с ростом в последние месяцы приобретения гражданами РФ жилья.

Представитель ЦРУ спрашивал: «Сколько жилья вы продали русским?», «В какой валюте вы получали оплату за продаваемые дома?», «По каким каналам проводилась оплата?». Он также уточнял, были ли проведены сделки наличными или через банк.

Турецкие журналисты считают, американская разведка давит на Анкару. Минфин США 22 августа направил крупнейшему в Турции деловому объединению — Союзу промышленников и предпринимателей (ТЮСИАД) — письмо с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией.

Ранее наемник из Соединенных Штатов Кент Маклеллан по прозвищу Boneface заявил, что на Украине он оказался при содействии Центрального разведывательного управления (ЦРУ). По данным издания, он находился на территории завода «Азовсталь» и вернулся в США с украинским гражданством. Отмечается, что на Украине наемник оказался после Майдана в 2014 году, и в этом ему помогло ЦРУ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть