Байден заявил о прогрессе в борьбе с инфляцией в США

Президент США Джо Байден заявил о прогрессе властей в борьбе с инфляцией в стране. Соответствующее заявление он сделал на митинге в штате Мэриленд, организованном Национальным комитетом Демократической партии Соединенных Штатов, передает телеканал C-Span.

Как указал глава государства, рост инфляции в мире вызван последствиями пандемии коронавируса и ситуацией на Украине.

«Мы делаем успехи», — отметил он.

По словам американского лидера, этим летом в США цены на бензин упали больше, чем на доллар.

«Мы продолжим их снижать», — заверил он.

Также политик напомнил, что в августе он подписал утвержденный конгрессом пакет мер, направленных на снижение инфляции в США и предусматривающих выделение $430 млрд, в том числе на инициативы в сфере здравоохранения и борьбы с изменением климата. Ожидается, что данный пакет мер по борьбе с инфляцией снизит дефицит бюджета страны более чем на $300 млрд в течение следующих 10 лет, добавил он.

Ранее сообщалось, что потребительские цены в Соединенных Штатах по итогам июля 2022 года выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 9,1% в июне.