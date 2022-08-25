Белый дом: Байден обсудил с Зеленским новый транш помощи Украине от США

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила журналистам, что президент США Джо Байден обсудил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержку Киева и новый транш военной помощи. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент подтвердил поддержку Украины», — отметила она.

Жан-Пьер подчеркнула, что в ходе беседы лидеры двух государств обсудили новый транш американской помощи на сумму около $3 млрд.

Пресс-секретарь президента США также рассказала, что Байден упомянул и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. По ее словам, Соединенные Штаты призывают организовать вокруг станции демилитаризованную зону и допустить на Запорожскую АЭС международных инспекторов.

Ранее Карин Жан-Пьер по ходу брифинга заявила, что Соединенные Штаты и их союзники готовят сценарии действий на случай восстановления ядерной сделки с Ираном, а также на случай, если она не состоится. По ее словам, президент США Джо Байден заключит только такую сделку, которая будет отвечать интересам национальной безопасности страны.