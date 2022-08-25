Проживающие за рубежом россияне смогут получать пенсии и соцвыплаты на российские счета

Российские граждане, которые проживают в иностранных государствах и имеют право на пенсии и иные выплаты в соответствии с законодательством и международными соглашениями РФ, смогут по заявлению получать их на российские банковские счета, открытые ими или их представителями. Об этом сообщатся в распоряжении правительства России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что постановление будет действовать до 31 декабря текущего года включительно. Заявление можно направить в осуществляющие выплаты органы в письменной форме или в форме электронного документа. В нем необходимо указать реквизиты банковского счета, открытого в кредитной организации на территории России.

Отмечается, что без соответствующего заявления в уполномоченные органы, выплаты российским гражданам, проживающим в других странах, будут приостановлены. Если же заявление не будет подано совсем, то выплаты возобновятся лишь в случае снятия ограничительных мер в отношении РФ с доплатой за все прошедшее время.

Министерство труда России предложило до 2025 года продолжить использовать старый порядок расчета накопительных пенсий россиян, тем самым отложив переход на новую методику. В настоящий момент ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 264 месяца, то есть 22 года. Переход на новую методику предполагает уменьшение ожидаемого периода выплат и увеличение их величины.