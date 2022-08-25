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Daily Mail: у британцев не хватает средств на размещение украинских беженцев

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Frank Augstein/AP

Примерно 25% британцев, которые ранее подписались на правительственную программу по размещению беженцев из Украины, намерены отказаться от проекта в ближайшие недели из-за нехватки денежных средств на фоне роста счетов за электричество и инфляции. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

«Из-за финансового кризиса в стране участникам программы с каждым днем все труднее заботиться об иммигрантах, сами они остаются без денег на существование», — отмечается в публикации.

По информации газеты, некоторые жители Британии потратили тысячи фунтов на уход за украинскими беженцами. В статье говорится, что государство обещало людям ежемесячные субсидии за каждую принятую семью, но выплаты задерживаются.

Кроме того, отмечается, что британцы жалуются на большие трудности, обусловленные культурными различиями и языковым барьером. По данным издания, недопонимания между британскими спонсорами и беженцами приводят к тому, что украинцев выселяют из домов, и они оказываются без крыши над головой.

Ранее газета The Independent сообщала, что тысячи украинских беженцев, которых приютили жители Великобритании, могут остаться на улице, так как их содержание дорого обходится на фоне усиливающегося экономического кризиса в стране.

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