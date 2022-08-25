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Цена на газ в Европе выросла на 10%, достигнув $3300 за тысячу кубометров

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Gustau Nacarino/Reuters

Биржевая стоимость газа в Европе впервые с марта 2022 года превысила $3300 за 1 тыс. кубометров, увеличившись почти на 10% с начала торгового дня. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3312 за тысячу кубометров. Рост с начала торгового дня составил 9,8%.

Накануне сообщалось, что цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $3 100 за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта.

Стоимость топлива растет на фоне ожиданий приостановки поставок по «Северному потоку» на трое суток — с 31 августа по 2 сентября. На прошлой неделе российский «Газпром» анонсировал паузу в работе газопровода. Дело в том, что единственный рабочий двигатель трубопровода Trent 60 нуждается в техническом обслуживании.

Ранее 25 августа председатель ассоциации бумажной индустрии (Die Papierindustrie) Германии Мартин Кренгель заявил, что ФРГ может столкнуться с дефицитом туалетной бумаги на фоне газового кризиса.

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