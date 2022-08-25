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В ассоциации бумажной индустрии Германии опасаются дефицита туалетной бумаги в стране

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Председатель ассоциации бумажной индустрии (Die Papierindustrie) Германии Мартин Кренгель заявил, что ФРГ может столкнуться с дефицитом туалетной бумаги на фоне газового кризиса. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Кренгель пояснил, что компания по производству гигиенической бумаги «особо зависит» от газа.

«В случае его отсутствия мы больше не сможем обеспечивать надежность поставок», — приводятся слова представителя компании в заявлении.

По информации Die Papierindustrie, каждый житель Германии в среднем за год расходует 134 рулона туалетной бумаги.

«В условиях нынешнего энергетического кризиса нашим главным приоритетом является обеспечение людей этим важным товаром», — отметил Кренгель.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в Вооруженных силах ФРГ существует «абсолютный дефицит собственных запасов» и поставки оружия украинской армии «находятся на тонкой грани».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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