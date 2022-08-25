Иностранцев из недружественных стран допустят к торгам акциями в РФ в ограниченном режиме

Московская биржа допустит иностранных граждан из недружественных России стран в торгам акциями, но в ограниченном режиме. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение директора департамента рынка акций торговой площадки Бориса Блохина.

По его словам, этим иностранцам разрешат торговать на Мосбирже в режиме переговорных сделок. Это особый режим, который доступен только профессиональным участникам торгов.

«Сейчас дорабатываем механизмы работы рынка для нерезидентов недружественных стран, где они будут заключать сделки друг с другом, он будет обособлен от остальных рынков с отдельными клирингом, расчетами. Сначала дадим участникам режим переговорных сделок. Пока не говорим о запуске полноценного стакана», — сказал Блохин.

Мосбиржа с 8 августа допустила нерезидентов из дружественных стран и бенефициаров из России к торгам только на срочном рынке. Позднее пресс-служба торговой площадки сообщила, что нерезиденты смогут совершать сделки на рынке облигаций с 15 августа.

В конце мая первый зампред Банка России Ксения Юдаева рассказала, что регулятор планирует допустить нерезидентов к торгам на Мосбирже в особом режиме, при котором предполагаются разные условия для «недружественных» и «дружественных» юрисдикций.