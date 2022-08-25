В Британии предупредили граждан о риске наступления «энергетической катастрофы»

Миллионы британских семей столкнутся с серьезными физическими и финансовыми издержками, если правительство не предпримет эффективные меры по предотвращению «энергетической катастрофы». К такому выводу пришли экономисты аналитического центра Resolution Foundation.

По мнению аналитиков, предстоящей зимой Великобританию будет ждать неизбежный скачок цен на электроэнергию. В подобных условиях британские власти должны пойти на радикальные шаги, включая замораживание цен, введение налогов солидарности и понижение социальных тарифов для населения. Еще одним вариантом стал бы возврат 1 пенса по всем ставкам подоходного налога. Без этих мер годовые траты домохозяйств вырастут на £2 тыс. и выше в 2023 году, а ежемесячная оплата достигнет пика уже в январе, поднявшись до отметки £613.

25 августа газета The Business Times со ссылкой на консалтинговую компанию Baringa Partners сообщила, что энергетический кризис 2022 года может обернуться более серьезными последствиями для Великобритании, чем финансовый крах 2008-го. Эксперты спрогнозировали, что предстоящий зимой рост цен на электроэнергию будет в три раза выше, чем годом ранее. Это может привести к сокращению потребительского бюджета.