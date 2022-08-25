Международные резервы РФ снизились до $574 млрд

Международные резервы России с 12 по 19 августа снизились на 1,1% и достигли $574 млрд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы Центрального банка РФ.

«Объем международных резервов по состоянию на 19 августа составил 574 миллиардов долларов США, сократившись за неделю на 6,6 миллиарда долларов США, или на 1,1%, под воздействием отрицательной переоценки», — сообщили в ЦБ.

Ранее Центральный банк России потребовал от банков составить индивидуальные планы работы с активами, которые были заблокированы из-за западных санкций.

До 22 августа регулятор просил сообщить информацию как по головной организации, так и по значимым дочерним структурам. Однако не все из ведущих российских банков в настоящее время готовы предоставить решения по работе с замороженными активами. Как минимум два из топ-10 финансовых организаций в ответ лишь перечислили попавшие под санкции активы.