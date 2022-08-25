Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Депутат Фетисов предостерег НХЛ от проведения Кубка мира без России 16:41
Эксперт рассказал, почему в РФ не будет увеличения призыва на срочную службу 16:39
Жителя Саратова подозревают в том, что он убил знакомого и 3 дня продержал тело... 16:38
Канчельскис рассказал, что получал пенсию в «Манчестер Юнайтед» 16:37
Kia впервые показала новый вcедорожник EV9 16:36
Spiegel: газовый кризис сильнее всего бьет по немецкой промышленности 16:36
Виктория Боня заявила, что бывшая подруга наложила на нее порчу 16:35
Старший наводчик «Малки» рассказал об особенности орудия 16:34
Минцифры предложило сделать постоянным использование биометрии на экзаменах... 16:34
Банк России установил официальный курс доллара на пятницу на уровне 59,77 рублей 16:33

Объем международных резервов России сократился до $574 млрд против $580 млрд неделей ранее

close
100%
Depositphotos

Уровень российских международных резервов по состоянию на 19 августа снизился до $574 млрд. Информацию об этом пресс-служба Банка России опубликовала на своем сайте.

Неделей ранее — на 12 августа — объем международных резервов России составлял $580,6 млрд. Сокращение составило 1,04%.

Международные резервы страны складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других резервных ценны бумаг.

В конце июля глава российского Центрального банка Эльвира Набиуллина заявляла, что в регуляторе готовят иски по возврату международных резервов.

В апреле Набиуллина сообщала, что недружественные страны заморозили резервы Банка России на общую сумму около $300 млрд, при этом точная цифра непостоянна и может меняться каждый день. Она также пояснила, что это связано с тем, что замороженные резервы находятся в разных валютах и их доля в долларах небольшая.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть