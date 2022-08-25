Объем международных резервов России сократился до $574 млрд против $580 млрд неделей ранее

Уровень российских международных резервов по состоянию на 19 августа снизился до $574 млрд. Информацию об этом пресс-служба Банка России опубликовала на своем сайте.

Неделей ранее — на 12 августа — объем международных резервов России составлял $580,6 млрд. Сокращение составило 1,04%.

Международные резервы страны складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других резервных ценны бумаг.

В конце июля глава российского Центрального банка Эльвира Набиуллина заявляла, что в регуляторе готовят иски по возврату международных резервов.

В апреле Набиуллина сообщала, что недружественные страны заморозили резервы Банка России на общую сумму около $300 млрд, при этом точная цифра непостоянна и может меняться каждый день. Она также пояснила, что это связано с тем, что замороженные резервы находятся в разных валютах и их доля в долларах небольшая.