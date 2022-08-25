Акции крупнейшей алкогольной компании в России выросли в цене после выхода полугодовой отчетности

Ценные бумаги крупнейшей в России алкогольной компании ПАО «Белуга групп» выросли в цене почти на 5% после публикации отчетности фирмы за первое полугодие. Об этом свидетельствуют данные утренних торгов на Московской бирже.

По состоянию на 11:25 мск стоимость акций «Белуга групп» увеличилась на 4,87% до 2821 рубля за ценную бумагу. При этом в моменте котировки достигали максимальной планки в 2927 рублей.

Удорожание акции алкогольной компании связано с положительными показателями за первые шесть месяцев 2022 года. За это время выручка «Белуги» составила 42,053 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее этот показатель был на уровне 30,752 млрд. Рост выручки в первом полугодии составил 36,7%. При этом чистая прибыль производителя алкогольной продукции выросла до 2,263 млрд рублей с 1,15 млрд рублей в первом полугодии 2021-го.

23 августа неплохую отчетность за второй квартал 2022 года продемонстрировала еще одна крупная российская компания — маркетплейс Ozon. За этот период времени ретейлер увеличил оборот, включая услуги, на 92% год к году — до 170,6 млрд руб. После этого акции маркетплейса на Мосбирже взлетели более чем на 8% до 1525 руб. за ценную бумагу. Однако по состоянию на 11:30 мск котировки Ozon слегка просели, опустившись в цене до 1473,5 руб.