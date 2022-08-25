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CNN: Британия потратит $118 млрд на замораживание цен на газ

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Замораживание цен на газ и электроэнергию в течение следующих двух зим может стоить британскому правительству более 100 млрд фунтов стерлингов ($118 млрд). Это больше, чем оно потратило на выплату зарплат миллионам людей во время пандемии, пишет CNN.

«Миллионы людей в Соединенном Королевстве готовятся к колоссальному увеличению своих счетов за электроэнергию в течение следующих нескольких месяцев, что является дополнением к году, уже отмеченному рекордным ростом цен. Цены на энергоносители в Великобритании сейчас выше, чем в сопоставимых экономиках, таких как Франция и Италия. И британцы пострадали от гораздо большего повышения цен, чем в большинстве европейских стран, включая Германию, где война на Украине перевернула с ног на голову десятилетнюю энергетическую политику», — отмечает агентство.

Управление национальной статистики сообщило на этой неделе, что цены на природный газ в Великобритании выросли почти на 96% за год до июля, в то время как цены на электроэнергию выросли на 54%.

Ранее Morning Advertiser cообщил, что около 70% пабов в Британии могут прекратить работу из-за высоких цен на электричество.

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