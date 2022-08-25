65% россиян завели дома копилку с монетами

У 65% россиян дома есть копилка с монетами. Это следует из опроса аналитического центра НАФИ, пишет РБК. Опрос проводился в августе 2022 года, число респондентов — 1,6 тыс. человек (лица 18 лет и старше из 53 регионов России).

Как уточняет издание, 38% из тех, у кого есть копилка с монетами, расплачиваются ими в магазинах. Еще 28% — в общественном транспорте.

Также в НАФИ уточнили, что 15% тех, у кого есть копилка, обменивают монеты в банке. 6% зачисляют мелочь на счет. А каждый десятый отдает монеты на пожертвования.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», россияне стали чаще заводить дома банку с мелочью. Это следует из опроса финансового маркетплейса «Юником 24».

«По сравнению с прошлым годом доля россиян, копящих мелочь, увеличилась на 4,5%», — уточнили представители маркетплейса.

Там отметили, что в трехлитровой банке можно скопить от 10 до 20 тысяч рублей в монетах, но заполненные банки у россиян встречаются редко — только у каждого десятого из владельцев.

Подавляющее число россиян (90%) рассказали, что в дальнейшем планируют потратить свою мелочь. 10% не знают, что будут с ней делать.