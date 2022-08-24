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Чистая прибыль «Тинькофф» за первые шесть месяцев 2022 года стала самой низкой за пять лет

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

TCS Group — материнская компания банка «Тинькофф» — отчиталась о самой низкой за последние пять лет полугодовой чистой прибыли. Данные опубликовала пресс-служба компании.

Кредитная организация не стала раскрывать абсолютный показатель прибыли за первые шесть месяцев 2022 года. Самый низкий объем прибыли за первое полугодие за последние пять лет у банка «Тинькофф» был в 2018 году — $173 млн. В 2021 году за первые шесть месяцев компания заработала $408 млн. Таким образом, возможное снижение чистой прибыли составляет до 57%.

При этом в TCS Group отмечают, что компания осталась прибыльной за отчетный период. Процентный доход организации во втором квартале (апрель — июнь) вырос на 31%, до 52,2 млрд руб. год к году.

После публикации финансовых результатов акции TCS Group снижались на Московской бирже максимально на 8,12%. К закрытию торгового дня ценные бумаги компании потеряли в цене 5,06%.

В апреле группа компаний «Интеррос» Владимира Потанина объявила о покупке у семьи Олега Тинькова 35% TCS Group (группы «Тинькофф»).

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