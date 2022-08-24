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Bloomberg: Индия не спешит ограничивать цены на российскую нефть из-за страха потерять скидку

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Lucy Nicholson/Reuters

Власти Индии не решатся пойти в одиночку на требование США ввести ценовое ограничение на российскую нефть из опасений потерять действующие скидки на нее. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

24 августа заместитель министра финансов США Уолли Адейемо и его команда отправятся в Мумбаи и Нью-Дели, где проведут переговоры с индийскими правительственными чиновниками и руководителями компаний. Однако из-за высокой доли Индии в структуре российского сырьевого экспорта добиться согласия местных топ-менеджеров на ограничение цен на нефть будет достаточно сложно, утверждает издание.

Индия импортирует 85% своей потребности в нефти и является третьим по величине покупателем топлива в мире, при этом полагается на более дешевые российские поставки нефти. Инфляция в Индии близка к 7%, поэтому потеря ценовой привилегии на сырье вряд ли входит в планы Нью-Дели.

В конце июня The Economic Times сообщила о 50-кратном увеличении закупок российского сырья нефтеперерабатывающими компаниями Индии. Импорт нефти к концу июня впервые составил 10% всей сырой нефти, закупаемой Нью-Дели за границей. В мае Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала вторым крупнейшим экспортером этого сырья в республику после Ирака.

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