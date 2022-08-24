The Telegraph: танкер с австралийским СПГ прибыл в Великобританию впервые за шесть лет

Танкер с австралийским сжиженным природным газом (СПГ) прибыл на территорию Великобритании впервые с 2016 года в рамках замены энергоносителей из России, написала газета The Telegraph.

«Судно Attalos с грузом сжиженного природного газа было сфотографировано у берегов Ширнесса за мгновение до швартовки у крупнейшего в Европе завода СПГ компании National Grid на острове Грейн», — написало издание.

Отмечается, что Британия обычно покупает СПГ у Катара, США и Перу. Импорт из Австралии экономически нецелесообразен ввиду длительности перевозки и высокого спроса в самом Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее 24 августа агентство Reuters со ссылкой на Управление национальной статистики (ONS) сообщило, что импорт из России в Великобританию достиг в июне 2022 года минимального значения за 25 лет, а доставка российского топлива не производилась вовсе.

В начале года федеральный министр природных и водных ресурсов Австралии Кит Питт заявил о готовности страны доставлять СПГ в Европу в случае сокращения поставок российского газа.