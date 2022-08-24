FT: власти Британии решили выделить $118 млрд на компенсацию счетов за энергию

Британские власти собираются компенсировать своим жителям возросшие затраты на топливо и электроэнергию в размере свыше £100 млрд (около $118 млрд) за два года. Об этом пишет газета Financial Times.

«Подобное финансирование в условиях стремительно растущих цен на природный газ и электроэнергию подчеркивает масштаб и глубину охватившего страну кризиса», — отметил исполнительный директор одной из шести главных энергетических компаний Великобритании Scottish Power Кит Андерсон.

Эксперты газеты сошлись во мнении, что максимальные счета за электроэнергию для жителей Британии не должны быть выше $2,4 тыс. за год. Если же этот размер оплаты поднимается, то разница должна быть компенсирована поставщиками с использованием займов правительства. При этом в ближайшее время счета за электроэнергию уже вырастут до $3,5 тыс.

20 августа агентство Bloomberg сообщило, что ночные клубы в Лондоне вновь столкнулись с кризисом после пандемии коронавируса и могут закрыться в результате роста цен на электроэнергию и инфляцию. Эта тенденция угрожает закрыть большое количество заведений, которые приносили экономике Великобритании 46 млрд фунтов стерлингов ($55,4 млрд) в год до пандемии.