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Великобритания не импортировала топливо из России впервые за 25 лет

Reuters: Великобритания в июне не импортировала российское топливо впервые за 25 лет

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Импорт из России в Великобританию достиг в июне 2022 года минимального значения за 25 лет, а доставка российского топлива не производилась вовсе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Управление национальной статистики (ONS).

По данным статистической службы, импорт товаров в Великобританию в июне упал до 33 миллионов фунтов (39 миллиардов долларов), что является самым низким показателем с момента начала учета импорта в 1997 году.

Причиной падения объемов торговли ONS называет британские санкции, введенные после начала СВО на Украине.

Ранее Великобритания ввела санкции на импорт золота из РФ, а также запрет на приобретение российских угля, угольной продукции и нефти. В Лондоне также ввели запрет на предоставление технической поддержки финансовых сервисов и брокерских услуг.

Сообщалось также, что британское правительство начало взимать комиссию за обслуживание российских замороженных счетов.

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