Япония планирует построить атомные станции нового поколения

В Японии намерены построить атомные станции нового поколения для снижения уровня углеродных выбросов до нуля к 2050 году. Соответствующий проект поручит подготовить премьер-министр Фумио Кисида на заседании правительства 24 августа, сообщает Nikkei со ссылкой на источники.

Эта мера поможет избежать риска дефицита электроэнергии и увеличит ее выработку. С лета 2023 года власти Японии хотят перезапустить 17 атомных станций. Строительство новых АЭС запланировано на 2030 год. В станциях следующего поколения будут установлены более безопасные легководные реакторы.

После аварии на АЭС Фукусима в 2011 году в Японии фактически было запрещено строительство новых станций. Однако проект Кисиды может стать поворотным для всего энергетического сектора страны. Кроме плана по строительству новых АЭС Кисида также предложит увеличить срок работы действующих атомных электростанций и отдельных реакторов.

22 августа Wall Street Journal сообщил о росте конкуренции между европейскими и азиатскими странами за сжиженное природное топливо. Спрос на СПГ в Южной Кореи и Японии за последнее время резко вырос из-за жары.

Цены на сжиженный природный газ на спотовом рынке летом выросли настолько, что не все азиатские страны региона могут себе позволить купить энергоноситель. Стоимость СПГ на японской бирже в середине августа достигла почти $60 за 1 млн BTU, что в 12 раз больше средней летней цены до 2019 года.