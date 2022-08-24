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Венгрия не поддержит новые энергетические санкции Евросоюза против России

Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не поддержит новые энергетические санкции против РФ

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Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил после телефонного разговора с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу, что Будапешт не поддержит новые энергетические санкции Евросоюза против России, предлагаемые Эстонией. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сийярто, Эстония уже заявила о своем намерении подготовить для всего Евросоюза восьмой пакет санкций против России, в который войдет полный запрет на поставки энергоносителей.

«Мы даже не хотим вести переговоры по энергетическим санкциям», — заявил глава МИД Венгрии.

Ранее Сийярто после переговоров с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу говорил, что Будапешт не планирует прекращать выдавать визы российским гражданам. Сийярто добавил, что они с эстонским коллегой разошлись во взглядах относительно необходимости вводить санкции против энергетического сектора России. Он добавил, что такие санкции наносят больший вред самой Европе, нежели России.

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