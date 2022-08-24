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Нацбанк Украины за неделю «напечатал» гривны более чем на $812 млн

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Depositphotos

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю провел эмиссию 30 млрд гривен (около $812,4 млн). Об этом сообщает украинская «Экономическая правда», ссылаясь на данные регулятора.

В публикации указали, что НБУ «печатал» деньги при помощи приобретения гособлигаций у правительства страны. В частности, портфель внутренних облигаций госзайма НБУ вырос с $15,15 млрд до $15,96 млрд.

В начале июля президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты Америки за два последних года напечатали примерно столько, сколько за предыдущие 40 лет — $5,9 трлн. Президент уточнил, что США за два года напечатали 38% денежной массы. В Еврозоне напечатали €2,5 трлн. Это, по мнению российского лидера, привело к кризису.

До этого Путин заявил, что страны Запада проводят безответственный макроэкономический курс, включая печатный станок и бесконтрольную эмиссию, что негативно сказывается на благополучии всех стран.

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