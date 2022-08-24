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TG24: в Италии атмосфера паники из-за ситуации с остановкой поставок газа из России

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Matthias Rietschel/AP

В Италии царит атмосфера паники из-за того, что «Газпром» решил приостановить поставку газа по «Северному потоку» на несколько дней из-за ремонтных работ. Об этом сообщает телеканал SkyTG24.

В Италии «атмосфера паники» была создана объявлением российского «Газпрома» о том, что с 31 августа по 2 сентября из-за ремонтных работ снова будут прекращены поставки газа по трубопроводу «Северный поток», по которому ежегодно через Германию в Италию поступает в среднем 10 млрд кубометров газа, отметили на телеканале.

По словам председателя итальянской ассоциации промышленников Confindustria Карло Бономи, необходимо подготовить план поставок газа, так как антикризисный план правительства итальянского премьера Марио Драги предложил временно остановить поставку газа в области промышленности, которые потребляют топливо больше всего.

Он добавил, что правительство должно вмешаться в текущую ситуацию, так как к отопительному сезону многие компании столкнутся с проблемами.

19 августа лидер партии «Вперед, Италия», экс-премьер страны Сильвио Берлускони заявил о необходимости отказаться от российского газа, пока Россия не решила прекратить его поставки на Апеннинский полуостров.

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