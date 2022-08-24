Аналитик Белова предсказала возможную остановку экспорта СПГ из США из-за роста цен

Рост цен на газ на внутреннем рынке США может спровоцировать остановку экспорта сжиженного природного газа (СПГ) ради национальной безопасности. Об этом РИА «Новости» заявила директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова.

«Растущие цены на газ в США больно бьют по местным потребителям, поэтому мы можем столкнуться с ситуацией, когда экспорт газа из США, который, кстати, регулируется путем выдачи соответствующих лицензий, будет остановлен в интересах национальной безопасности», — отметила Белова.

По ее словам, европейские страны готовы покупать СПГ из США по любым ценам, так как экономическая целесообразность не преобладает в умах политиков Европы. Однако котировки свыше $3 тыс. за тысячу кубометров делают поставки СПГ из США вообще экономически бессмысленными для покупателей из Евросоюза.

Она добавила, что цены на СПГ растут из-за того, что рынок США стал более подвержен влиянию общемировых трендов. Основным из них является рост цен в Европе из-за дефицита газа.

23 августа Business Insider писал, что США грозит энергетический кризис из-за отставания в добыче и хранении газа. По информации издания, в настоящее время запасы природного газа на зиму в стране более чем на 10% ниже необходимого для этого периода, это происходит на фоне растущего спроса на электроэнергию для охлаждения в жаркое время года.