Объем продаж новых домов в США в июле упал на 12,6% до минимума с 2016 года

В июле объем проданных новых домов в США составил 511 тыс. в пересчете на годовые темпы. По сравнению с июнем показатель сократился на 12,6% и является минимальным с 2016 года. При этом цены на них выросли до $439, 4 тыс., тогда как год назад они стоили $406 тыс. Об этом cообщило министерство торговли США.

По данным министерства, в июне было продано 585 тыс. домов, а не 590 тыс., как сообщалось ранее.

«Средняя цена продажи составила $546 800 долларов по сравнению с $462 100 годом ранее. На продажу выставлено 464 тыс. домов, что соответствует запасам на 10,9 месяцев», — указали в министерстве.

В министерстве уточнили, что в июле показатель продаж новостроек достиг минимума с января 2016 года.

В министерстве отметили, что продажи, прежде всего, упали на Среднем Западе (-20,6%), Западе (-13,3%) и Юге (-12,1%), но выросли на Северо-Востоке (13,3%) США.

В министерстве напомнили, что продажа нового дома в США происходит с подписанием договора купли-продажи или принятием задатка. Дом может находиться на любой стадии строительства: еще не начатый, строящийся или уже завершенный. Продажи новых домов составляют около 10% рынка жилья в США. Продажи новых домов на одну семью крайне нестабильны из месяца в месяц, и предварительные данные могут быть сильно пересмотрены.